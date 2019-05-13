المجلس العسكري في السودان: تشكيل المجلس السيادي سيناقش غدا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الاتفاق على هيكلة السلطة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة بنية السلطة الانتقالية والاتفاق بشكل كامل عليها.

وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن تشكيل المجلس السيادي سيناقش غدا.