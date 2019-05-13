الان تتابع المجلس العسكري في السودان: تشكيل المجلس السيادي سيناقش غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الاتفاق على هيكلة السلطة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة بنية السلطة الانتقالية والاتفاق بشكل كامل عليها.
وأضاف في تصريحات اليوم الإثنين، أن تشكيل المجلس السيادي سيناقش غدا.
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