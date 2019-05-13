شكرا لقرائتكم غارات للتحالف على تجمعات للحوثيين في حجة والضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية، الاثنين، استهدفت تجمعات للميليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس في حجة، وكذلك مخزن أسلحة شرق مديرية مستبأ في المحافظة نفسها.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، كما تم تدمير عربة مدرعة، وعيار 23 المضاد للطائرات، وتدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الاثنين، غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع اليمنية.

واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للميليشيات.

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وقُتل نحو 40 من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الضالع.

واندلعت المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة شمال المحافظة.

وامتدت المواجهات إلى أسفل نقيل الشيم، جنوب منطقة مريس، ومنطقة "حمران السادة" شمال مديرية قعطبة، والدائري الغربي بمنطقة العبارى.

وقصفت قوات الجيش مواقع الميليشيات في منطقة "حمران السادة" و"دار السقمة" و"معزوب عامر" شمال وغرب مديرية قعطبة.

وأسفرت المواجهات والقصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، وجرح آخرين، فضلا عن تدمير دبابة، و5 أطقم تابعة لها.

في غضون ذلك، أفاد شهود عيان في مدينة دمت، أن 20 جثة لعناصر الميليشيات وصلت على متن 3 أطقم إلى المدينة، قادمة من جبهة مريس.