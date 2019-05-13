شكرا لقرائتكم بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف التصعيد في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، في بيان مشترك، ضرورة وقف التصعيد العسكري في سوريا، معربة عن قلقها الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً في شمال غربي سوريا.

وكانت قوات النظام السوري مدعومةً بقوات جوية روسية بدأت الأسبوع الماضي عمليات برية ضد الجزء الجنوبي من منطقة تابعة لفصائل معارضة تتكون من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.

وقال بيان مشترك للدول الثلاث أصدرته وزارة الخارجية البريطانية إن "التصعيد العسكري يجب أن يتوقف".

وأضاف البيان: "الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي".