شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة بجلسة البرلمان.. دعوة لاجتماع حكومى لحل أزمة عمال التشجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عددا من البيانات العاجلة. Advertisements وطالب النائب مصطفى بكرى، فى بيانه العاجل المتعلق بمشكلة 34 ألف عامل فى التشجير، بضرورة عقد اجتماع عاجل، لحل أزمتهم فورًا، متابعاً: "التقينا بهم وأبدوا موافقتهم لحل أزمة هؤلاء العاملين الذين يتقاضون 40 جنيها، اجتماع حكومى نص ساعة سينقذ حياة 34 ألف عامل". فيما استنكر النائب أحمد بدوى، عدم توصيل المرافق للمناطق غير المسجلة داخل الحيز العمرانى رغم أنها داخل المنطقة السكنية، مضيفًا: "لا يوجد تنسيق بين المحليات والجهاز التنفيذى للصرف الصحى، وهذا إهدار للمال العام، لأنه ليس ذنب سكان يسكنون بيوتهم منذ عشرات الأعوام، لتقول لهم الحكومة أنتم خارج الحيز العمرانى ومش هنوصلكم مرافق".

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