شهيب: المتغيرات العالمية تحتّم علينا الخروج من دائرة الاختصاصات التقليدية غير المجدية

رعى وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ ممثّلًا بالدكتور هشام زين الدين، ندوة بعنوان "التعليم العالي في لبنان... آفاق ومرتجيات"، نظّمتها "الجمعية الخيرية لإنماء التعليم الجامعي في ​قضاء عاليه​".

وأكد زين الدين، في كلمة شهيب، أنّ "المتغيرات العالمية تحتّم علينا الخروج من دائرة الاختصاصات التقليدية غير المجدية التي باتت تشكّل عبئًا على الخريجين، لناحية عدم وجود فرص عمل فيها"، مشيرًا إلى أن "في موضوع الساعة، ​الموازنة​ والاضرابات والمشاكل التي نتخبّط فيها، خصوصًا فيما يتعلق ب​الجامعة اللبنانية​، فإنّ الحلول الموضوعية تحتاج إلى التفكير بهدوء، بما يضمن حقوق الأساتذة والطلاب، وفي حال تطلب الإصلاح العام تضحيات من قبل الجميع، فعلى الجامعة وأهلها تقديم بعض التنازلات".

ولفت زين الدين إلى أن "مطالب الأساتذة محقة، لكن تحقيقها يجب ألا يمر عبر حرمان الطلاب من استكمال عامهم الجامعي حصرًا، بل عبر وسائل أخرى بالتعاون مع المؤسّسات الرسمية وبالحوار والنقاش"، متمنيًا للجمعية "دوام التقدم والعطاء والتوفيق من أجل رفع مستوى التعليم في عاليه وكل لبنان".

وحضر الندوة ممثل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​ الأستاذ يوسف دعيبس، ممثل رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" الدكتور ​سمير جعجع​ النائب أنيس نصّار، النائب ​فادي الهبر​، عضو المجلس المركزي في "القوات اللبنانية" الأستاذ بيار نصار، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، ممثلة رئيس بلدية عاليه الأستاذ ​وجدي مراد​ الدكتورة منى عقل وفعاليات سياسية وأكاديمية واجتماعية وثقافية وعدد من مدراء ​المدارس​ والأساتذة والطلاب، وذلك في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية، عاليه.