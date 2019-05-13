امن الدولة أوقف ناشرا لفيديو تحريضي وطائفي على الفيسبوك

أفادت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بأنه "بعد قيام اللبناني ر.ج. بنشر فيديو له على موقع ​فيسبوك​، يهدف من خلاله إلى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات، وورود شكاوى كثيرة بحقه من المواطنين، وحفاظا على هيبة الدولة ومنعا للفتنة الطائفية وتطبيقا للقانون، قامت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​، بتوقيف صاحب العلاقة، وتجري التحقيق معه وفقا للأصول".

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