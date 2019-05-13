محافظ بعلبك الهرمل زار قمرالدين في بلدية طرابلس

زار ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​ في القصر البلدي في المدينة وكانت جولة أفق حول حال الاستقرار الأمني ومشاريع المدينة ومسيرة العمل البلدي. وتطرق خضر إلى الإجراءات التي اتخذها قمرالدين بشأن إيقاف بدء العمل في مكب بكفتين حفاظا على صحة وسلامة أهلنا في طرابلس"، قائلا: "تشرفت اليوم بزيارة رئيس ​بلدية طرابلس​ وأثنيت على ما يقوم به من أجل هذه المدينة، وحقيقة هو اثبت بعد مرور حوالي 3 سنوات، أنه رئيس بلدية لجميع أحياء وأبناء طرابلس دون أي تمييز ونحن نشد على يده في كل المشاريع التي ينفذها او في طريقها إلى التنفيذ والتي استمعنا من حضرة رئيس ​البلدية​ الى نيته العمل بها في القريب العاجل، بالواقع هذه المشاريع تفرحنا وتكبر الأمل في قلوبنا، ونحن سعداء ان يكون لدينا في طرابلس رئيسا للبلدية كالرئيس قمرالدين".

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