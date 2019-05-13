وفد من السفراء العرب زار الراعي معزيا بوفاة صفير: خسارة لمشرقنا العربي

أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير ​الكويت​ ​عبد العال القناعي​ خلال زيارته البطريرك الماروني ​مار بشاره بطرس الراعي​ وعلى رأس وفد من ​السفراء العرب​ لتقديم واجب العزاء بوفاة البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطر سصفير "أننا جئنا اليوم لنقدم التعازي في فقيد ​لبنان​ الكبير البطريرك صفير وأعربنا أن هذه الخسارة ليست للبنان فقط وانما خسارة لمشرقنا العربي حيث كان الراحل الكبير رجل سلام ومحبة ووئام وقد حرص دائما على ان يجمع ولا يفرق، وكان شديد الحرص على رخاء وإزدهار هذا البلد الشقيق وكل البلدان العربية، وما لمسنا منه الا كل صدق ووطنية واخلاص لما فيه التعايش والتعاون والسلام بين ابناء هذا الوطن الحبيب".

وامل ان "تنعم روح غبطته بالسلام والطمانينة وهو ينظر من الاعلى الى هذا البلد لينعم بالسلام".

وضم الوفد سفراء كل من ​السعودية​ وليد بخاري، قطر ​محمد حسن جابر​ الجابر، ​سلطنة عمان​ بدر بن محمد بن بدر المنذري، الكويت عبد العال القناعي، العراقي علي العامري، التونسي محمد كريم بودالي، السفير الجزائري احمد بوزيان، والمصري نزيه النجاري.

ومن المعزين ايضا الوزير السابق يوسف سلامة ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه.