أفادت معلومات لمحطة الـ OTV بأن "​أمن الدولة​ أوقف ​رشيد جنبلاط​ لنشره فيديو يهدف الى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية والتطاول على بعض المقامات".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـ OTV: أمن الدولة يوقف رشيد جنبلاط لنشره فيديو يهدف الى التحريض وإثارة الفتنة الطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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