وزير المال: استكملنا البنود وناقشنا اقتراحات جديدة وقمنا بمراجعة للمساهمات بكل الوزارت

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى "اننا اكملنا كل المواد التي تتضمن ​الموازنة​ والاقتراحات الاضافية وهناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات".

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