قوى الأمن عممت صورة مواطنة خرجت من منزلها ولم تعد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ادعى لدى مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، محمد ​حسن أيوب​ (مواليد عام 1970، لبناني)، بأن ابنته: رقية محمد أيوب(مواليد عام 2005، لبنانية) قد غادرت بتاريخ 4/5/2019 منزله الكائن في محلة مدينة العبّاس– الضاحية الجنوبية،إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه، وهي بكامل قواها العقلية والجسدية. لذلك، تعمم المديرية صورتها، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص،وتطلب من الذين شاهدوها، أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بالمفرزة المذكورة، على الرقم: 01/451162 للإدلاء بما لديهم من معلومات".

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