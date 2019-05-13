الوفد اللبناني وصل إلى برلين لمناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية

نشر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ صوراً تجمعه ب​الوفد النيابي​ اللبناني الموفد الى برلين بزيارة رسمية، وأشار، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "الوفد وصل امس الى العاصمة الألمانية برلين ويضم النواب ​نعمة افرام​، ​علي بزي​، فيصل الصايغ، أدي ابي اللمع و​بولا يعقوبيان​".

ولفت الصايغ إلى أنه "كان في استقبالهم في ​مطار برلين​ سفير لبنان في ​المانيا​ مصطفى أديب وكبار الموظفين من الخارجية الألمانية"، موضحًا أن "الوفد سيناقش مع ​السلطات الألمانية​، على مدى أسبوع، برنامج الإصلاحات الاقتصادية وصناعة القرارات في مجال ريادة الاعمال وتقنية المعلومات والطاقة و​مكافحة الفساد​، بالاضافة الى التخصصات المعتمدة لبحث تطوير ​التعليم المهني​ و​النفايات الطبية​ والشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص وحقوق الامتياز".