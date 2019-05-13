الوفد اللبناني وصل إلى برلين لمناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية

نشر عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ صوراً تجمعه بالوفد النيابي اللبناني الموفد الى برلين بزيارة رسمية، وأشار، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "الوفد وصل امس الى العاصمة الألمانية برلين ويضم النواب نعمة افرام، علي بزي، فيصل الصايغ، أدي ابي اللمع وبولا يعقوبيان".
ولفت الصايغ إلى أنه "كان في استقبالهم في مطار برلين سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب وكبار الموظفين من الخارجية الألمانية"، موضحًا أن "الوفد سيناقش مع السلطات الألمانية، على مدى أسبوع، برنامج الإصلاحات الاقتصادية وصناعة القرارات في مجال ريادة الاعمال وتقنية المعلومات والطاقة ومكافحة الفساد، بالاضافة الى التخصصات المعتمدة لبحث تطوير التعليم المهني والنفايات الطبية والشراكة بين القطاع العام والخاص وحقوق الامتياز".
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