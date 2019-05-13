دائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين بمجلس كنائس الشرق الأوسط عقدت ورشة عمل في اسطنبول

عقدت دائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مجلس كنائس الشرق الأوسط ورشة عمل تخطيطية تنسيقية في اسطنبول شاركت فيها الأمينة العامّة للمجلس ثريا بشعلاني ورئيس اللجنة المركزية للدائرة عودة قوّاس، مدراء المناطق وأعضاء اللجنة المركزيّة.
وتم التداول في تفعيل العمل على المستوى التنموي والإغاثي في أبعاده اللاهوتية والتواصلية والتشبيكية، خصوصا لجهة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالحياة الكريمة كما حق العودة، وذلك بما تنص عليه قرارات الشرعيّة الدوليّة وجامعة الدول العربية.
وكان توافق على إطلاق مسار تفاعلي يؤكد على كرامة الإنسان بالاستناد إلى معايير حقوق الإنسان والعمل المسكوني المُشترَك.
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