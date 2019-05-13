المحكمة العسكرية حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل من خضر زعيتر الملقب بـ"أسد زعيتر" و​علي زعيتر​ المقلب بـ"أبو سلة" وعباس عواضة، المتهمين بجرم الاتجار ب​المخدرات​ وترويجها، وتجريدهم من حقوقهم المدينة وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة بحقهم، وتغريم كلّ منهم مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية، كما قضت المحكمة بتغريم الجندي "بول. أ" مبلغ 400 ألف ليرة، والجندي "دايفيد. أ. ز" مبلغ مليون ليرة بعد ادانتهما بتعاطي المخدرات.

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