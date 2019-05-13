الجراح: الحكومة حريصة على عدم المس بالتقديمات للجمعيات الأساسية بحياة اللبنانيين

أكد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ خلال تلاوته بيان جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "مجلس الوزراء حريص على عدم المس بالتقديمات للجمعيات الأساسية في حياة اللبنانيين والتي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية لهم وهذه المؤسسات أثبتت علاقتها الجيدة مع المواطنين ولكن حصل تخفيض بسيط لموازنات بعض الجمعيات لم يتعد الـ10 أو 15 في المئة".

ولفت الجراح إلى أنه "تم اقرار التدبير رقم 3 وهو يطبق في مواجهة العدو الاسرائيلي ولكن يبقى لوزيري الدفاع والداخلية ان يحددا التدابير اللازمة بالنسبة للمناطق الأخرى بحسب تقييمهما الوضع الأمني فقد يعتمد تدبير رقم 3 في ​بيروت​ مثلا"، مشيراً إلى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ سيقدم ملخص بالنتائج عن الأرقام المالية التي توصلنا اليها وسنستكمل البحث غدا في جلسة اخرى عند الساعة 12 ظهرا".

يذكر أنّ التدبير رقم 3 هو إحدى درجات الاستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية. وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات (1×3)، وقد تمّ اللجوء إليه خلال الفترات السابقة لرفعِ تعويضات العسكريين بعدما كان متعذّراً تأمين الزيادات العادية.