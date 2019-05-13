حكومة الصين تعلن أنها ستفرض رسوما على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار

أعلنت الحكومة الصينية في بيان أن "بكين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة بقيمة 60 مليار دولار على عدد من السلع الأميركية اعتبارا من الأول من حزيران".
وجاء الإعلان عن الرد الصيني بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، بقيمة 200 مليار دولار.
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