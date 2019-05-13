حكومة الصين تعلن أنها ستفرض رسوما على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار

أعلنت الحكومة ​الصين​ية في بيان أن "بكين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة بقيمة 60 مليار ​دولار​ على عدد من السلع الأميركية اعتبارا من الأول من حزيران".

وجاء الإعلان عن الرد الصيني بعد أن أمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، بقيمة 200 مليار دولار.