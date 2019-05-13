أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ انه التقى اليوم ب​العسكريين المتقاعدين​، وطمأنهم الى ان حقوقهم لن يتم المسّ بها، ليميزوا هم بين الشائعات التي يتم رميها على الساحة السياسية وبين ما يتم فعلا مناقشته في ​مجلس الوزراء​، مؤكدا ان الكلام معهم كان واضحاً، بان لا مس بمعاشات العسكر وتعويضاتهم باشكالها المختلفة للعسكر بالخدمة الفعلية كما للمتقاعدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: طمأنت العسكريين المتقاعدين بأن لا مس بمعاشات العسكر وتعويضاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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