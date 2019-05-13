ذكر موقع "RBC-Ukraine" أن رئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي استدعي اليوم إلى المحكمة وسيتم خلال الجلسة القضائية، النظر في قضية إدارية حول انتهاك زيلينسكي، لشروط الحملة الانتخابية، مشيرا الى أن جدول عمل محكمة منطقة أوبلينسكي في كييف، يدل على ذلك.
ولفت الى أن القاضي فلاديسلاف ديفاتكو، سيترأس الجلسة، وهو نفس القاضي الذي ترأس محاكمة الرئيس السابق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش، المتهم بالخيانة.
وأعلن فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية في 30 نيسان الماضي. بعد ذلك صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، تاتيانا سليباتشوك، بأنه لا توجد أية دعوى قضائية مسجلة في محاكم البلاد، يمكن أن تؤثر على نتائج انتخاب زيلينسكي رئيسا للدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء زيلينسكي إلى المحكمة للنظر في قضية انتهاكه شروط الحملة الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.