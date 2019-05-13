استدعاء زيلينسكي إلى المحكمة للنظر في قضية انتهاكه شروط الحملة الانتخابية

ذكر موقع "RBC-Ukraine" أن رئيس الأوكراني المنتخب ​فلاديمير زيلينسكي​ استدعي اليوم إلى ال​محكمة​ وسيتم خلال الجلسة القضائية، النظر في قضية إدارية حول انتهاك زيلينسكي، لشروط الحملة الانتخابية، مشيرا الى أن جدول عمل محكمة منطقة أوبلينسكي في كييف، يدل على ذلك.

ولفت الى أن القاضي فلاديسلاف ديفاتكو، سيترأس الجلسة، وهو نفس القاضي الذي ترأس محاكمة الرئيس السابق للبلاد، ​فيكتور يانوكوفيتش​، المتهم بالخيانة.

وأعلن فوز زيلينسكي في ​الانتخابات الرئاسية​ في 30 نيسان الماضي. بعد ذلك صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في ​أوكرانيا​، تاتيانا سليباتشوك، بأنه لا توجد أية ​دعوى قضائية​ مسجلة في محاكم البلاد، يمكن أن تؤثر على نتائج انتخاب زيلينسكي رئيسا للدولة.