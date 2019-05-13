أعلن وزير خارجية صربيا إيفيتس داتشيتش، أن الغرب يمارس ضغوطًا قوية على سلطات بلاده، بسبب تطور علاقاتها مع روسيا، ومع بعض الدول الأخرى. وشدد داتشيتش، في مقابلة مع "روسيا اليوم" على أن الدول الغربية، تنتهج سياسة المعايير المزدوجة تجاه صربيا، عندما يتعلق الأمر باستخدام الغاز الروسي.
ولفت الى ان لدى الغرب احتجاج جاهز دائما، ليستخدم في أية مناسبة كانت. وهو يعارض أية خطوة نقوم بها، كاشفا ان حين طبقت بلاده نظام العبور دون تأشيرة مع الصين، عارض الغرب ذلك، وحين قمنا بتطبيقه مع الهند وإندونيسيا، فعارض الغرب من جديد. كما لم يكن الغرب راضيا، عندما وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وشدد وزير خارجية صربيا، على أن الغرب يمتعض فقط عندما تقيم صربيا العلاقات مع الدول الأخرى، أما عندما تقوم سلطات كرواتيا وهنغاريا وألمانيا، بالتعاون مع الصين، فإن الغرب لا يعترض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية صربيا: الغرب يمارس ضغوطًا قوية علينا بسبب علاقاتنا مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.