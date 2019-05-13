وزير خارجية صربيا: الغرب يمارس ضغوطًا قوية علينا بسبب علاقاتنا مع روسيا

أعلن وزير خارجية ​صربيا​ إيفيتس داتشيتش، أن الغرب يمارس ضغوطًا قوية على سلطات بلاده، بسبب تطور علاقاتها مع ​روسيا​، ومع بعض الدول الأخرى. وشدد داتشيتش، في مقابلة مع "​روسيا اليوم​" على أن الدول الغربية، تنتهج سياسة المعايير المزدوجة تجاه صربيا، عندما يتعلق الأمر باستخدام ​الغاز​ الروسي.

ولفت الى ان لدى الغرب احتجاج جاهز دائما، ليستخدم في أية مناسبة كانت. وهو يعارض أية خطوة نقوم بها، كاشفا ان حين طبقت بلاده نظام العبور دون تأشيرة مع ​الصين​، عارض الغرب ذلك، وحين قمنا بتطبيقه مع ​الهند​ و​إندونيسيا​، فعارض الغرب من جديد. كما لم يكن الغرب راضيا، عندما وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وشدد وزير خارجية صربيا، على أن الغرب يمتعض فقط عندما تقيم صربيا العلاقات مع الدول الأخرى، أما عندما تقوم سلطات ​كرواتيا​ و​هنغاريا​ و​ألمانيا​، بالتعاون مع الصين، فإن الغرب لا يعترض.