أكّد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ بعد انتهاء الاجتماع بنظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "يجب تجنب ​إيران​ امتلاك ​السلاح النووي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماس بعد لقائه بومبيو: امتلاك إيران للسلاح النووي أمر يجب تجنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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