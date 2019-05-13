أكّد وزير الخارجية الهولندي ​ستيف بلوك​ أن "​إيران​ تلعب دوراً سلبياً في ​اليمن​ و​سوريا​ و​لبنان​ لذلك هناك الكثير لنلوم إيران عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الهولندي: إيران تلعب دوراً سلبياً في اليمن وسوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.