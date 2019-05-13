رئيس جمهورية القرم: علاقاتنا وثيقة مع سوريا وبرامج التبادل التجاري دخلت حيز التنفيذ

أكد رئيس جمهورية شبه جزيرة ​القرم​ الروسية ​سيرغي اكسيونوف​ متانة العلاقات بين بلاده و​سوريا​، مشيراً إلى أن برامج التبادل التجاري بين البلدين دخلت حيز التنفيذ، مبيناً ان "هناك علاقات وثيقة تربط بين جمهورية القرم وسوريا، وتم توقيع الكثير من المذكرات حول التعاون الاقتصادي وبرامج الأعمال المشتركة".

ونوه بـ"صمود سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها، وبجهودها لإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون وبلدان الغرب على حد سواء"، موضحاً أن "هناك عدة مشاريع قيد البحث، ويقوم الاختصاصيون بدراسة الجدوى الاقتصادية لأسواق سوريا والقرم و​روسيا​"، لافتا إلى "المشاركة الفاعلة للوفد السوري في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي السنوي".

وبين أن "القرم تصدر إلى سوريا سلعا واسعة، تشمل العديد من المنتجات الغذائية والصناعية"، متوقعا "أن يصل حجم الشحنات إلى سورية عبر موانئ القرم البحرية إلى 150 الف طن نهاية العام الحالي".