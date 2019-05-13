المجبري: مواقف معيتيق متقلبة والسراج انفرد بالقرار لسنوات دون مراجعة المجلس

أكّد عضو المجلس الرئاسي الليبي ​فتحي المجبري​ أن "رئيس المجلس الرئاسي ​فائز السراج​ انفرد بسلطة اتخاذ القرار وتوقيع الاتفاقيات منذ نهاية العام 2016"، مشيرًا إلى أن "أعضاء المجلس الرئاسي حذروا من الانفراد والسياسية الخاصة برئيس المجلس الرئاسي منذ وقت طويل، ووقعوا على مذكرات وبيانات نددت بتلك العمليات، إلا أن بعضهم تقلبت مواقفه الآن".

ولفت إلى أن "فيما يتعلق بالسيد ​أحمد معيتيق​ فإن موقفه متقلب، خاصة أنه قبل أربعة أشهر وقع معيتيق معنا على بيان نددنا فيه بما يقوم به السراج من انفراد بالقرار والسلطة، واستغلال موارد الدولة"، موضحًا "أننا حذرنا في وقت سابق من أن تلك الممارسات قد تقودنا إلى الصراع المسلح، ورأينا ما يحدث الآن قبل أربعة أشهر، وبالتأكيد دوافع البعض تختلف، فربما تم ترضية السيد أحمد معيتيق بأي شيء ما، وأصبح الآن متضامنا مع السيد فائز السراج، لكنه لم يكن راضيًا في السابق على ما يقوم به السراج، كما وقع السيد عبد السلام كاجمان، والسيد أحمد حمزة على تلك البيانات التي أدانت تصرفات السيد فائز السراج، ووجهنا مراسلات للمصرف المركزي و​ديوان المحاسبة​ بشأن ميزانية 2019".