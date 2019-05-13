مع بداية الحر.. أسعار المراوح ترتفع 10% وزيادة متوقعة في التكييفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد وشيرين صلاح:

ارتفعت أسعار المراوح بنسبة تتراوح بين 7 و10% مع دخول فصل الصيف، بحسب تجار أجهزة منزلية بشارع عبد العزيز تحدثوا لمصراوي.

وقال مصطفى إبراهيم، صاحب محل أدوات منزلية بشارع عبد العزيز، إن أسعار المراوح دائما ما تشهد ارتفاعًا مع دخول فصل الصيف، لزيادة الإقبال عليها.

وأضاف إبراهيم، أن أنسب وقت لشراء المراوح والمبردات والثلاجات، هي شهور الشتاء، مشيرًا إلى أن أسعار المراوح ارتفعت هذا العام بنحو 7% لتتراوح بين 300 و1600 جنيه حسب الحجم والماركة.

وأوضح إبراهيم أن أغلى الأنواع هو "الباناسونيك"، والأقل هي "الأكاي"، مشيرا إلى أن الإقبال يكون على الماركات الأرخص، كالأكاي و"أي جي" و"المون لايت"، وتتراوح أسعارهم بين 300 و600 جنيه حسب الحجم.

وبحسب إبراهيم، ترفع الشركات الأسعار وتحدد قيمة الزيادة، ولكن هناك بعض التجار تخزن بضائعها للعام المقبل لبيعها بالسعر الجديد لتحقيق هامش ربح أكبر.

ويقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المراوح مستقرة أو تشهد زيادات طفيفة من قبل بعض الشركات، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.

وتوقع هلال أن يرتفع السعر بنسبة ما بين 3 إلى 10%مع زيادة الإقبال.

وأضاف هلال، أن هذi الزيادة موسمية وليس لها أسباب، نتيجة لزيادة الإقبال على المراوح لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار التكيفات، حيث تتراوح أسعار المراوح بين 250 و1000 جنيه، حسب الأنواع.

وأشار هلال إلى أنه رغم معاناة السوق من حالة ركود، إلا أن دخول فصل الصيف يزيد الإقبال على بعض المنتجات كالمراوح والمبردات.

ويقول محمد سعد، إن أسعار المراوح بدأت ترتفع مع دخول فصل الصيف بنسبة تتراوح بين 7 و10%، نتيجة لزيادة الإقبال من قبل المواطنين مع دخول فصل الصيف وشهر رمضان.

وتتراوح أسعار المراوح السقف التورنيدو بين 500 و600 جنيه، حسب الحجم حيث تتراوح الأحجام بين 14 و52 بوصة، وتبلغ أسعار المراوح الباناسونيك بين 1150 جنيهًا و1600 جنيه، والمراوح التوشيبا بين 900 و1200 جنيه، بحسب سعد.

Advertisements

وأضاف سعد أن هناك ماركات غير معروفة ولكنها تلقى إقبالًا كبيرًا بسبب انخفاض سعرها، حيث يتراوح سعر المراوح الأكاي بين 300 و400 جنيه، و"أي جي" بين 320 و450 جنيهًا والمون لايت بين 450 جنيهًا و600 جنيه، بحسب الحجم.

ارتفاع أسعار التكيفيات

وتوقع أحمد الوسيمي، رئيس شعبة التبريد والتكييف في غرفة القاهرة التجارية، أن تشهد أسعار التكييف ارتفاعًا مع زيادة درجات حرارة الجو مع اقتراب فصل الصيف.

وقال الوسيمي، إن أسعار التكييفات مستقرة حتى الآن مقارنة بأسعار العام الماضي، ولكن مع دخول فصل الصيف والطلب عليها من الممكن أن ترتفع الأسعار.

وتوقع رئيس شعبة التكيف والتبريد، زيادة الإقبال على شراء التكييفات هذا العام عن العام الماضي، نظرا للتوقعات بموجة الحر شديدة العام الحالى.

ونصح الوسيمي المستهلكين الراغبين في شراء تكييف هذا الصيف أن يبدأوا في الشراء خلال هذه الأيام، نتيجة لاستقرار أسعاره.

وقال "المصانع حاليا عاملة عروض على التكييفات علشان ينعشوا حركة البيع ويجذبوا الزبائن، فإللي عاوز يشتري تكييف ده أحسن توقيت للشراء"، بحسب الوسيمي.

وسجل سعر تكييف كارير1.5 حصان 7590 ألف جنيه، وسعر تكييف كارير 2.25 حصان بين 9770 ألف جنيه و10 آلاف جنيه، وسعر تكييف كارير 3 حصان بين 8 آلاف جنيه و11110 ألف جنيه، بحسب قائمة أسعار شركة كارير.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان 10325 ألف جنيه، وسعر تكييف شارب 2.25 حصان 9983 ألف جنيه، وسعر تكييف شارب 3 حصان 11681 ألف جنيه، بحسب أسعار موقع العربي.

وبلغ سعر تكييف يونيون آير 1.5 حصان 7100 ألف جنيه، وسعر تكييف يونيون آير 2.25 حصان 9700 ألف جنيه، وسعر تكييف يونيون آير 3 حصان 11100 ألف جنيه، بحسب أسعار موقع شركة يونيون آير.

وسجل سعر تكييف إل جي 1.5 حصان 7550 ألف جنيه، وسعر تكييف إل جي 2.25 حصان 13200 ألف جنيه، وسعر تكييف 3 حصان 13400 ألف جنيه، بحسب أسعار موقع شركة إل جي.