أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 5 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
انخفض سعر الدولار في 5 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في صباح اليوم، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية 5 قروش، إلى 17.02 جنيه للشراء، و17.12 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.
وخفض بنك التعمير والإسكان سعر العملة الأمريكية 3 قروش، إلى 17.04 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.02 جنيه للشراء، و17.12 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 17.04 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك البركة عند 17.09 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.13 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.
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