بنك التنمية الصناعية يعتزم إطلاق فرع إلكتروني ومقر بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك يعتزم إطلاق أول فرع إلكتروني له، قريبا، لتقديم جميع الخدمات المصرفية إلكترونيًا، في إطار الخطة التوسعية للبنك التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف، فهمي، خلال افتتاح البنك فرع جديد في عمارات العبور بمدينة نصر، أن البنك اشترى قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5350 مترا، وأنه تعاقد مع الهيئة الهندسية لبدء العمل به، وذلك بجانب العمل على إنهاء الأعمال الإنشائية لفرع البنك في شارع التسعين الذي ظل مهملًا على مدار 6 سنوات ماضية.

وقال فهمي إن البنك اشترى مؤخرا 11 فرعا ضمن خطته للتوسع الجغرافي وتم الانتهاء من تجهيز 4 فروع ومن المقرر تطوير 4 فروع أخرى وطرحها على شركات المقاولات وتجهيزها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، في السادات والإسماعيلية والمنيا وبرج العرب، وإنه كما جاري تطوير 4 فروع قائمة في قنا والفيوم وطنطا وبورسعيد.

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ويستهدف بنك التنمية الصناعية تحقيق الانتشار الجغرافي ليصل عدد فروعه إلى 50 فرعا في نهاية 2023، للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الخدمات المصرفية المختلفة، بحسب ما قاله رئيس البنك.

من جانبه قال حمدي عزام، نائب رئيس البنك، إن البنك احتل خلال 3 سنوات المركز الخامس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.

وأشار إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت النسبة المستهدفة بمبادرة المركزي لتسجل 33% من إجمالي محفظة البنك، وأن البنك ضخ تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه لتوصيل الغاز للمنازل لشريحة محدودي الدخل لعدد 150 ألف وحدة سكنية في قرى الفيوم.