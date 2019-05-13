بوتين يتباهى ب"دبلوماسية الهوكي" ويهوي على الجليد

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

تباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بميزات التقارب من خلال رياضة الهوكي خلال مباراة ثم سقط بعد تعثره في بساط أحمر وضع على الجليد.

ومساء الجمعة شارك الرجل القوي للكرملين (66 عاما) في لقاء بين مسؤولين روس ونجوم هوكي في سوتشي جنوب روسيا. وغالبا ما يظهر بوتين وهو يمارس أنشطة رياضية.

وقال بوتين ردا على سؤال حول "دبلوماسية هوكي محتملة" خلال حديث على هامش المباراة بثه التلفزيون الروسي الأحد، "هذا يقرب الناس ويسمح بنسج علاقات ثقة".

وإن نجح بوتين في تسجل 9 من الأهداف ال14 في فريقه علق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على مشاهد سقوطه بعد تعثره في بساط أحمر أثناء تحية الجمهور.

وفي حين هرع اثنان من اللاعبين لمساعدته نهض بوتين وحده وواصل تحية الجمهور.

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وأثار شريط الفيديو هذا تعليقات ساخرة وتساءل البعض ما سيحل بالسجادة التي تسببت في سقوط الرئيس.

ويطرح بوتين نفسه على انه مدافع عن نمط عيش صحي، وغالبا ما يظهر خلال أنشطة رياضية. وكان شارك في عدة مباريات هوكي.

وكان بوتين شارك في مباراة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو. وهو يتزلج على الجليد بانتظام مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

الجمعة شارك في المباراة إلى جانب بوتين سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي ولاعبو هوكي روس كبافيل بور وسلافا فيتيسوف.

وفاز فريق الرئيس في المباراة بنتيجة 14 مقابل 7 لفريق يضم هواة من مستوى رفيع بينهم الميلياردير غينادي تيمتشينكو الخاضع لعقوبات أميركية لعلاقاته مع الكرملين.