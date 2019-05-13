وول ستريت تهبط عند الفتح بعد إعلان الصين عزمها الرد على رسوم ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح اليوم الاثنين بعدما أعلنت بكين عن عزمها الرد بفرض رسوم على سلع أمريكية، مما أثار المخاوف من جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 374.31 نقطة بما يعادل 1.44 بالمئة إلى 25568.06 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41.21 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 2840.19 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 196.87 نقطة أو 2.49 بالمئة إلى 7720.07 نقطة.