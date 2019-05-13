ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من "الرد" على الرسوم الجمركية الأمريكية، معتبرًا أن تصعيدًا إضافيًا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن "سيزيد الأمور سوءاً".
وأضاف ترامب - على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا .. لذلك يجب على الصين ألا ترد - ذلك سيزيد الأمور سوءاً".
وأكد ترامب أن "الصين ستعاني كثيرًا إذا لم تصل إلى اتفاق لأن الشركات ستجبر على مغادرة الصين إلى دول أخرى، سيكون من المكلف جدًا الشراء من الصين، مضيفاً لديكم اتفاق رائع، جرى الانتهاء منه تقريبًا، وقمتم بخطوة إلى الخلف".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام برفع الرسوم الجمركية المقررة على البضائع الصينية من 10% إلى 25% الجمعة الماضية.
وتريد إدارة ترامب خفض عجز الميزان التجاري مع الصين الذي بلغ 378 مليار دولار في 2018، وتطالب بكين أيضاً بـ"تغييرات هيكلية"، كوضع حد للنقل القسري للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية الأمريكية ووضع حد للإعانات الصينية للشركات الحكومية.
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