إفتتاح خطّ طيران بغداد - دمشق خلال أيّام

أفادت صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية اليوم، الإثنين 13 ماي 2019، بأن شركة الخطوط الجوية العراقية تعتزم افتتاح خط طيران بين بغداد ودمشق خلال أيام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الشركة القول إن شركة الخطوط الجوية العراقية تجري تحضيرات على قدم وساق من أجل إعادة تشغيل وافتتاح خط طيران مباشر بين بغداد والعاصمة السورية دمشق.

وأشار المصدر إلى أن هذا يعد خطا مهما وحيويا، لكنه توقف بسبب الحرب في سورية، ولفت إلى أنه "يحظى باهتمام حكومي لأهميته وفعاليته في تسهيل حركة المسافرين المتزايدة عليه".

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في غضون ذلك، أعلن مدير عام الشركة كفاح حسن جبار، في تصريح للصحيفة، أن شركته سوف تطلق في الثامن عشر من ماي الحالي أولى رحلاتها المباشرة من مطار السليمانية إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، وبواقع رحلة واحدة أسبوعيا.

وأشار إلى أن هناك خطا مفتوحا سابقا للطيران برحلات مباشرة من مطار السليمانية إلى مدينة دوسلدروف الألمانية، وبذلك سيكون هناك خطان متجهان إلى مدن ألمانية من السليمانية.

وعزا سبب إطلاق هذه الرحلات الدولية إلى زيادة الطلب من قبل المواطنين للسفر إلى بعض المدن المحددة، وبهدف تحقيق رغبة الركاب في السفر عبر الخطوط المباشرة من العراق إلى الدول الاوروبية، فضلا عن أنها ستسهم في توسيع سبل التعاون بمختلف المجالات الثقافية والسياحية والاقتصادية.