يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للمظاهرات المتوقعة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة في ذكرى "يوم النكبة"، الذي يصادف الأربعاء الموافق 15 مايو. وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أنه "من المتوقع أن يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في Advertisements الجنوب قبل الأربعاء"، خاصة في المناطق المحاذية للسياج الفاصل مع غزة، تحسبا لكل طارئ في ذكرى النكبة. الجنوب قبل الأربعاء"، خاصة في المناطق المحاذية للسياج الفاصل مع غزة، تحسبا لكل طارئ في ذكرى النكبة. ووفقا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تدهور أمني، أيضا، في ضوء تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" هذا الأسبوع في تل أبيب. بدورها، هددت حركة "الجهاد الإسلامي" بالرد، في حال لم تنفذ إسرائيل التفاهمات والاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، الذين يتوسطون مع حكومة تل أبيب في مسألة وقف إطلاق النار والهدوء في غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعزز قواته عند قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.