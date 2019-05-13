بكين ترد على ترامب وتستهدف بضائع أمريكية بـ 60 مليار دولار

دخلت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن فصلا جديدا، حيث أعلنت الصين اليوم أنها تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أمريكية، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأعلنت وزارة المالية الصينية، أنها تخطط لفرضرسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ابتداء من مطلع يونيو المقبل.
وتأتي الخطوة الصينية ردا على رفع إدارة ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى
كما جاءت خطوة بكين رغم تحذير ترامب الصين من مغبة الرد على زيادة الرسوم الجمركية، وقال في تغريدة نشرها اليوم إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.
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