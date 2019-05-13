محلل سياسي يكشف أسباب تخريب أربع سفن قبالة سواحل الإمارات

قال المحلل السياسي، أحمد أصفهاني، إنه لا يمكن فصل العمليات التخريبية على أربع سفن في المياه الإقليمية للإمارات عن الحشود العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الخليج العربي، وكذلك إعلان واشنطن بأن لديها معلومات عن تهديدات محتملة في تلك المنطقة.
وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن كل هذا السيناريو يدخل في إطار التهويل والحرب النفسية التي تحيط بالعلاقات الإيرانية الأمريكية.
وجاءت تصريحات أصفهاني، تعليقا على إعلان وزارة الخارجية الإماراتية، أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية
وأوضح أصفهاني أنه "لا يمكن الجزم بالجهة التي تقف وراء هذه العملية، حيث يمكن أن تكون عمليات مزعومة فقط لزيادة التوتر، كما يمكن أن تكون وراء هذه العمليات أطراف متأثرة بالتوتر الحاصل في المنطقة، وتريد إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حلفائها بأن منطقة الخليج خط أحمر".
وأعرب أصفهاني عن اعتقاده أن إيران ليس
الجدير بالذكر أن السعودية أعلنت أن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا ضمن السفن التي تعرضت "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل الإمارات، ونددت بالهجوم ووصفته بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية.
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