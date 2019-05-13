وسط جدل وغضب شعبي... اختيار محافظ جديد لنينوي

أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم، عن تصويته على النائب في البرلمان العراقي، منصور المرعيد، محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، وسط غضب شعبي وجدل واسع.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، من مصادر في داخل الموصل، بأن أعضاء مجلس المحافظة صوتوا على منصور المرعيد وهو نائب في مجلس النواب العراقي، ليكون محافظا لنينوى.

وحسب المصادر، صوت المجلس على النائب سيروان محمد، نائبا للمرعيد، المحافظ الجديد.

وعلمنا من المصادر، أن العشرات من المتظاهرات احتشدوا أمام مجلس محافظة نينوى، ضد اجتماع الأعضاء، وتصويتهم مطالبين

بعدم إتمام الأمر لاسيما بعد الأنباء التي اتهم فيها رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بعض النواب والأعضاء في الحكومة المحلية لنينوى بتلقي رشاوى مالية مقابل اختيار المرعيد.

وكان عضو مجلس محافظة نينوى، غانم حميد، قد كشف في تصريح خاص لمراسلتنا، الأحد، 31 مارس الماضي، عن أسماء مرشحين يروج لهم لتولي مهام المحافظ، خلفا للمقال، نوفل العاكوب.

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وأوضح حميد، قائلاً: "هناك وراء الكواليس، وعامة الناس، والسياسيين، كل من

يريد أن يرشح نفسه، لتولي منصب محافظ نينوى، ومنهم برلمانيين كانوا يتهمون المحافظ المقال، بالفساد وأرادوا إقالته، حسب ما سمعنا أنهم لديهم أطماع في منصبه".

وألمح حميد، مضيفا: "نسمع من هنا، وهناك، بأسماء مرشحين لمنصب المحافظ، ومنهم، النائبان عن نينوى، في البرلمان العراقي، أحمد عبد الله موسى الجبوري، ومنصور مرعيد".

وأمرت محكمة عراقية، الأربعاء 27 مارس الماضي، بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته نحو 100 قتيل.

ووجهت محكمة استئناف في محافظة نينوى "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان".