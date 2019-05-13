النفط يرتفع بعد الهجوم على الناقلتين السعوديتين

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولارا للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وكانت ناقلتا نفط سعوديتين من بين سفن استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، ونددت المملكة بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية. وتتلقى الأسواق الدعم من سعي واشنطن لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا، حيث تتسبب مشكلات في البنية التحتية أيضا في تراجع الإنتاج. وتمثل الولايات المتحدة والصين معا 34% من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019 وفقا لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.
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