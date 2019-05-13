مسؤول أممي يحذر من مخاطر انهيار التهدئة في قطاع غزة

حذّر مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من مخاطر انهيار التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي في غزة: "على كافة الأطراف التعاون من أجل تثبيت التهدئة وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة، حتى يكون لديهم أمل بمستقبل أفضل".

وأضاف ملادينوف، عقب افتتاحه مشروعاً للطاقة الكهربائية في مستشفى محلي "نتمنى أن تقوم كل الأطراف بدورها حتى لا تنهار التهدئة في غزة وللمضي في تنفيذ المشاريع الإنسانية".

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ونبّه ملادينوف إلى خطر اندلاع حرب رابعة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفاً الوضع بـ "الهش والمتوتر"، معتبراً أنه "لا يوجد أي طرف يريد استحضار الحرب لأنها ستجلب الدمار على الإسرائيليين والفلسطينيين".

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وأكد أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لإحداث اختراق في ملف حصار غزة عبر المشاريع الإنسانية، والتركيز على مشاريع خلق فرص العمل المؤقتة بالتعاون مع البنك الدولي.

وسمحت السلطات الإسرائيلية يوم أمس، باستئناف عمل المعبرين الواصلين مع قطاع غزة لأول مرة منذ إغلاقهما في الرابع من الشهر الجاري.

وتوسطت مصر في اتفاق وقف إطلاق نار جديد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، لإنهاء جولة قتال استمرت ثلاثة أيام، وقتل فيها أكثر من 30 فلسطينياً.