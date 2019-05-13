منظمة التعاون الإسلامي تدين تعرض سفن تجارية لعمليات تخريب في المياه الاقتصادية للدولة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الأعمال التخريبية، التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية للدولة. وأشارت الأمانة في بيان اليوم، إلى أن هذا العمل التخريبي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية. ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان استقرار أمن المنطقة. اقرأ أيضاً... قرقاش: دعم الإمارات إثر حادث التخريب أساسه مواقفنا وشفافيتنا والتحقيق يتم بحرفية

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