بومبيو يبحث ملف إيران في بروكسل ويلغي زيارته لموسكو

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلغي زيارة موسكو خلال رحلته إلى روسيا، لكنه سيلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود كما هو مقرر غداً الثلاثاء.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بومبيو، الذي غادر من قاعدة أندروز المشتركة القريبة من واشنطن في طريقه إلى بروكسل، سيعقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن إيران وقضايا أخرى، اليوم الاثنين، قبل أن يتوجه إلى روسيا.

وقالت دول أوروبية الأسبوع الماضي إنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران التي تراجعت عن بعض تعهداتها في الاتفاق النووي.

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وسيعقد اجتماع لمجلس شؤون الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدد الاجتماعات التي يشملها جدول أعمال بومبيو.

واكتفت الوزارة بالقول إن بومبيو سيجري محادثات مع مسؤولين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.



وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الشرق الأوسط، لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" أرسلت سابقا إلى منطقة الخليج، مما يفاقم الضغوط على إيران.