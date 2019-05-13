كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الألماني يُحذر بومبيو من حرب ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الولايات المتحدة من الحرب ضد إيران.

وفي لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل، أعرب ماس اليوم الإثنين بوضوح عن قلقه من التوتر في المنطقة، ورفض وصول الأمر إلى تصعيد عسكري، وذكر أن بلاده ترى أن الاتفاق النووي مع إيران أساس للحيلولة دون تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً أن الأوروبيين سيتمسكون بالاتفاق.

ولم يجب ماس بعد المحادثات التي كانت على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على سؤال حول الدافع وراء توجه بومبيو إلى بروكسل، موضحاً فقط أنه من الجيد نظراً للأوضاع في المنطقة أن يبحث بومبيو عن الحوار مع نظرائه الأوروبيين، ممثلاً على ذلك بالتقارير عن عمليات تخريب ضد سفن تجارية في خليج عمان.

وتجدر الإشارة إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ترجع إلى مساعي الولايات المتحدة لدفع طهران إلى تحول سياسي، وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك من الاتفاق النووي مع إيران قبل عام، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية عليها، ويدين الأوروبيون هذه الخطوة، لأنه كان يُفترض الحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية، بموجب هذا الاتفاق.