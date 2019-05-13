كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تفرض رسوما على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الإثنين، إن الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار، بعد أن صعدت الولايات المتحدة حرباً تجارية مريرة بين البلدين، بزيادة الرسوم على منتجات صينية بـ 200 مليار دولار.

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وأضافت الوزارة في بيان أن "الصين ستفرض رسوماً على 5140 منتجاً أمريكياً اعتباراً من 1 يونيو المقبل".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة أنها سترفع الرسوم إلى 25% على نحو 2500 سلعة أمريكية.