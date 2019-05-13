كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحو "بوكو حرام" يشنون هجوما جديدا بشمال الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مسلحون مشتبه بهم من جماعة "بوكو حرام" الجهادية النيجيرية مدينة جوسي بشمال نيجيريا، وأحرقوا عشرات المنازل وكنيسة، وفقًا لما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة أنباء "فرانس برس".

وقد وقع الهجوم من مساء السبت إلى الأحد في مدينة جوسي التي تقع في أقصى الشمال، حيث تضاعف الحركة عملياتها منذ بداية العام.

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وصرح مصدر أن أحد منفذي الهجوم قُتل. وقام المسلحون بإضرام النيران في 60 منزلًا و11 متجرًا وكنيسة، بحسب حصيلة القوات المحلية.

وقال أحد سكان المدينة لـ"فرانس برس": "المهاجمون، الذين وصل عددهم إلى نحو مائة شخص، وصلوا في الساعة العاشرة مساءً وهاجموا على الفور القرية وسكانها نائمين".

يُذكر أن الجهاديين في "بوكو حرام" قاموا بتكثيف تحركاتهم خلال الأسابيع الماضية في الدول الأربعة بمنطقة بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر).