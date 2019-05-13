كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تبلغ أفغانستان باستمرار إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي أن نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز أبلغت وزير الخارجية الأفغاني صلاح رباني باستمرار إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وقال صبغة الله في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن "وزير الخارجية صلاح رباني التقي مع النائبة الرئيسية لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز، حيث أكدت على أن التزام الولايات المتحدة طويل الأمد في مختلف المجالات بأفغانستان له أهمية بارزة".

وأضاف أحمدي أن "ويلز أبغلت وزير الخارجية باستمرار إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية على إيران، وهو ما قدره رباني".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أمس الأحد، إن هدف الولايات المتحدة في إيران ليس الحرب، ولكن أحدا تغيير في سلوك القيادة الإيرانية.

وقال: "لن نخطئ في التقدير، هدفنا ليس الحرب، وهدفنا هو تغيير سلوك القيادة الإيرانية، نأمل أن يحصل الشعب الإيراني على ما يريد وما يستحقه".

وأشار وزير الخارجية أن القوات التي تستخدمها واشنطن في المنطقة ضرورية لتكون جاهزة "للرد" في حال حدوث "أمر ما"، على حد قوله.