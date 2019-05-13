كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلق على الحكم الصادر بحق إيرانية بتهمة التجسس لصالحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها من الحكم الذي أصدره القضاء الإيراني على امرأة بريطانية من أصل إيراني بتهمة التجسس.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين صدور حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على إيرانية بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

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وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، أن المحكوم عليها كانت مسؤولة في المجلس البريطاني، وصدر الحكم بعد "اعترافاتها بأنها كانت تتعاون مع المخابرات البريطانية"، مشيرا إلى أن المرأة، التي لم يكشف عن اسمها، كانت في السابق طالبة في بريطانيا، قبل توظيف المجلس البريطاني لها، وأوقفت قبل نحو عام، مضيفا أنها كانت تشرف على مشاريع "التغلغل الثقافي" في الجمهورية الإسلامية.

وتزايد عدد المعتقلين الإيرانيين المتهمين بالتجسس منذ إعلان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي العام الماضي عن وجود "عملاء غربيين يتسللون إلى البلاد".