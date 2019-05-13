كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإسرائيلي يمهل نتنياهو أسبوعين للانتهاء من تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلين، على منح رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، مهلة إضافية مدتها أسبوعين بغية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين منذ قيام دولة إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ظهر اليوم الاثنين، إن "رئيس الدولة روفين ريفيلين استجاب على طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنحه مهلة إضافية من أسبوعين، وذلك أجل استكمال تشكيل حكومته الائتلافية الجديدة".

كما أوضحت القناة أن "مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية تشارف على الانتهاء بين حزب (الليكود) وكل من حزب (شاس) وحزب (يهودوت هاتوراة) إذ تتبلور تفاهمات بشأن مسألة الدين والدولة".

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، وقادة أحزاب أخرى خلال الأسبوع الجاري.

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ويمنح القانون رئيس الوزراء المكلف مهلة مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية التجديد لأربعة عشر يوما إضافية في حال تعذر تشكيل الحكومة في المدة الزمنية الأولى.

وجرت الانتخابات العامة الإسرائيلية، في التاسع من أبريل الماضي، لاختيار أعضاء الكنيست رقم 21 في تاريخ إسرائيل الذي يمهد لتشكيل الحكومة.

وتصدر حزب الليكود نتائج الانتخابات ما أهل زعيمه بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة لكن ائتلافية لعدم تمكن الحزب من الفوز بنصف عدد مقاعد الكنيست زائد مقعد (60 زائد واحد).