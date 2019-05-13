كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: فرض رسوم استيراد ما بين 5% و25% على السلع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الصين تقول أنها تنوي فرض رسوم استيراد على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.

وأكدت "الصين"، أن رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الامريكية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو.

وأوضحت "الصين"، أنها ستفرض رسومًا تدور بين 5% و25% على السلع الأمريكية.

