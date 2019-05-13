كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مقاتلة إيرانية ومقتل أحد طياريها في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية"، وذلك وفقا لقناة "العالم" الإيرانية.

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وقالت إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني بعدما أقلعت من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مضيفة أن "طيار الطائرة العقيد منوشهر فتاحي استشهد إثر هذا الحادث فيما أصيب الشخص الثاني الذي كان على متنها ونقل إلى مستشفى المدينة".

يذكر أن قاعدة الشهيد بابائي الجوية الرابعة في دزفول، تعد من أهم القواعد الجوية التابعة بلجيش اللإيراني، وتقع على بعد 5 كلم غربي مدينة دزفول.