كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنجبر الشركات على ترك الصين إذا لم نتوصل لاتفاق تجارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نظيره الصينى شي جين بينج، اليوم الإثنين، من أنه إذا لم يبرم صفقة تجارية، فإن الشركات ستهرب من الصين لتجنب زيادة أسعارها في الولايات المتحدة نتيجة لمعاقبة الرئيس على التعريفة الجمركية الجديدة.

وفرض ترامب تعريفة جمركية جديدة يوم الجمعة على كل شيء تقريبا تصدره الصين إلى الولايات المتحدة على أمل إجبار بكين على العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات حول قائمة طويلة بما يراه البيت الأبيض انتهاكات تجارية.

"وكتب ترامب على صفحته بموقع تويتر :"أقول صراحةً للرئيس شي وجميع أصدقائي العديدين في الصين أن الصين سوف تتضرر بشدة إذا لم تتوصل إلى اتفاق لأن الشركات ستضطر إلى مغادرة الصين إلى بلدان أخرى.. ستكون الأسعار غالية جدًا للشراء في الصين.. كان لديكك اتفاق كبير، وبالكاد اكتمل، وتراجعتم!".