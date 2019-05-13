كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب اليابان بسرعة إبرام صفقة تجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو، اليابان، اليوم الإثنين، على التحرك بسرعة لإبرام صفقة تجارية مع واشنطن بشأن المنتجات.

الزراعية وغيرها من السلع، بطريقة من شأنها أن تعامل بلاده معاملة عادلة باعتبارها "العميل الأول".

وقال بيردوي للصحفيين :"الرئيس دونالد ترامب يتطلع حقًا إلى صفقة عاجلاً وليس آجلاً".

Advertisements

وأضاف بيردوي، ردا على سؤال حول إمكانية التوصل لاتفاق تجاري عندما يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء شينزو آبي في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر"سيرحب بالتوصل إلى باتفاق".

وقال :"لا يمكننا الاستمرار في ركل هذه التجارة يمكن أن تسير في الطريق إلى الأبد"، مضيفا أن الوقت قد حان للحصول على هدف.

ومع ذلك، توقع بيردو أيضًا بأن الصفقة السريعة قد تكون صعبة.