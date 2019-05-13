كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحذر الصين من الرد على الرسوم الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي وقال إن المستهلكين الأميركيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

وكتب ترمب على تويتر قائلا "لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأميركيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم... على الصين ألا ترد - لن يزداد الوضع إلا سوءا!" مضيفا أن من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى.

وتابع "قلت بصراحة للرئيس شي ولجميع أصدقائي الكثيرين في الصين إن الصين ستتضرر بشدة إذا لم تبرم اتفاقا لأن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى. سيكون الشراء في الصين باهظ التكلفة للغاية. وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم!".

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وأمر ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان إن "الرئيس طلب منا أيضاً أن نُطلق آلية لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقية من الصين والتي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار".

وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومبالغ الدعم الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.