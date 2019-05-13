كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء الرئيس الأوكراني المنتخب إلى المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعي الرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي إلى المحكمة اليوم الاثنين 13 مايو. وسيتم خلال الجلسة القضائية، النظر في قضية إدارية حول انتهاك زيلينسكي، لشروط الحملة الانتخابية

وقال موقع RBC-Ukraine، إن جدول عمل محكمة منطقة أوبلينسكي في كييف، يدل على ذلك.

ولكن الموقع، لم يقدم أية تفاصيل أخرى، وقال فقط، إن القاضي فلاديسلاف ديفاتكو، سيترأس الجلسة، وهو نفس القاضي الذي ترأس محاكمة الرئيس السابق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش، المتهم بالخيانة.

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وأعلن فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية في 30 أبريل الماضي. بعد ذلك صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، تاتيانا سليباتشوك، بأنه لا توجد أية دعوى قضائية مسجلة في محاكم البلاد، يمكن أن تؤثر على نتائج انتخاب زيلينسكي رئيسا للدولة.

وذكرت أن طلبين لمحاكمة زيلينسكي، قدما إلى محكمة الاستئناف الإدارية، لكن رفض النظر فيهما.